Кабул, 3 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Технические проблемы в энергосистеме Центральной Азии были решены, и поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, нормализовались. Об этом сообщает афганская электроэнергетическая компания «Брешна».

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Хекматулла Майванди, пресс-секретарь «Брешна», заявил журналистам, что ранее из-за технических проблем в центральноазиатской энергосистеме, поставки узбекской электроэнергии в Афганистан были сокращены.

«Национальный центр управления энергетикой Афганистана работает над сокращением отключений в поставках электроэнергии, особенно в Кабуле», — добавил он.

За последние несколько недель в Кабуле и большей части страны неоднократно отключалось электричество.

Некоторые жители Кабула раскритиковали отключение электричества в городе, обвинив в этом «Брешна». По их словам, перебои с электричеством и постоянное включение фонарей и других приборов доставило людям немало проблем, особенно в холодное время года.

«Брешна» назвала технические проблемы в системе импорта из Узбекистана одной из основных причин сокращения подачи электроэнергии в Кабуле и других провинциях в последние недели, но проблема, по словам её представителя, уже решена.

Афганистан зависит от электроэнергии, импортируемой из соседних стран. По данным «Брешна», в настоящее время Афганистану требуется около 1600 мегаватт электроэнергии, 70% которой поступает из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Ирана, а еще 30% — из внутренних источников.

Однако, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, появились сообщения о том, что «Брешна» задолжала миллионы долларов за электроэнергию, импортируемую из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Ирана.

Согласно этим сообщениям, в то самое время, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в стране, некоторые из этих стран заявили, что, если «Брешна» не выплатит свои долги, подача электроэнергии в Афганистан может быть прекращена.