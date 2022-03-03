Краснодар, , 12:25 — REGNUM Около 1 200 гектаров земель передано под пастбища в 2021 году в Краснодарском крае, сообщили 3 марта в пресс-службе администрации региона. Речь идёт, прежде всего, о южно-предгорной зоне Кубани, где наиболее эффективной отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство.

Коровы на пастбище Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Земли сельскохозяйственного назначения должны работать в соответствии с качественными характеристиками почв, определяющими их предназначение. Не допускается использование сенокосов и пастбищ для выращивания зерновых и наоборот — использование пашни для организации сенокосов и пастбищ», — подчеркнул на совещании по вопросу рационального использования земель сельхозназначения в предгорных районах края вице-губернатор Сергей Болдин.

По данным администрации края, на сегодня 72% земель от общей площади сенокосов края и 53% пастбищ приходится на территории предгорной зоны. При этом остаются земли, не вовлеченные в оборот. Ранее в регионе была проведена инвентаризация земель для организации на них пастбищ. В результате было выявлено около 327 земельных участков общей площадью 3255,19 га. В 2021 году 93 земельных участка площадью порядка 1200 га были переданы жителям.