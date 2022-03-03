Москва, , 12:24 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, ужесточающую наказание за призывы к введению санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Поправка в Уголовный кодекс РФ предполагает, что призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут наказываться штрафом до 500 тыс. рублей или колонией сроком до 3 лет

Поправка поддержана в рамках обсуждения комплексных изменений в Уголовный кодекс РФ в рамках подготовки ко второму чтению.

Изменения также вводят наказание на срок до 15 лет лишения свободы за создание и распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Речь идет, прежде всего, о ходе специальной военной операции в ЛНР и ДНР.

Госдума обсудит поправки на заседании 4 марта.

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