Улан-Удэ, 3 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Глава Буддийской традиционной сангхи России хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что молится за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. При этом он призвал буддистов сохранять согласие и спокойствие, сообщает портал Infpol.

Egov-buryatia.ru Дамба Аюшеев

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По словам священнослужителя, буддисты должны поддерживать мир и согласие, однако они живут в едином Российском государстве и должны защищать интересы страны, против которой развязана грязная информационная война.

«У нас должен быть крепкий и надёжный тыл. С нами наши сахюсаны (божества, защитники буддийского учения, прим. ИА REGNUM), с нами наши великие хамбо ламы, с нами Будда», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине было крайне тяжёлым, но единственно правильным в сложившихся условиях.

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