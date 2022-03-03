Екатеринбург, 3 марта 2022, 12:37 — REGNUM Официальная свердловская «Областная газета» 3 марта вышла в свет с буквой «Z» в своём названии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В таком виде очередной номер увидел свет и в печатной версии, и на сайте издания. Тем самым редакция поддержала спецоперацию по защите Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация началась 24 февраля. Её символом стала буква «Z».