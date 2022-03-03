В Ульяновской области вылечились от ковида ещё 1,5 тыс. человек
Ульяновск, 3 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло количество летальных исходов от COVID-19 и почти на прежнем уровне осталось суточное число выздоровевших. Такую статистику публикует оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 3 марта, от ковида и осложнений после болезни умерли ещё 14 человек. Всего с начала пандемии скончались 4363 пациента с коронавирусом, что составляет 2,5% от общего числа заразившихся (173 907 человек).
Победили коронавирус 156 970 жителей Ульяновской области, доля выздоровевших составляет 90,26%. Из них за последние сутки выписаны 1494 пациента. Отметим, что последние три недели ежедневно выписываются не менее 1200 человек.
Напомним, что в Центральной городской клинической и Чердаклинской районной больницах Ульяновской области произошли кадровые перестановки.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр здравоохранения региона Александр Гашков заявлял, что по показателю заболеваемости ковидом Ульяновская область занимает 10-е место в Поволжье. При этом он подчеркнул, что в большинстве муниципалитетов сохраняется тенденция к снижению количества заражённых коронавирусом.