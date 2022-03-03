Москва, 3 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Мировое сообщество понимает позицию России, но боится её поддерживать. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат — пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимают о чём речь, но вынуждено подчиняться самому жёсткому, жестокому диктату», — заявил Лавров.