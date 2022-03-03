Уфа, , 12:25 — REGNUM 11,9 тысяч человек на 3300 единицах техники намерены привлечь в 2022 году на борьбу с лесными пожарами в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

Сообщается, что сводный план тушения лесных пожаров республике на 2022 год утвердил глава Башкирии Радий Хабиров.

«План включает в себя схемы маневрирования и перебросок сил и средств, в случае возникновения лесного пожара, количество техники, людской резерв, алгоритм взаимодействия с МЧС, МВД и другими структурами, список ответственных лиц за каждое лесничество и другие сведения, необходимые для эффективной ликвидации возникающих на территории региона лесных пожаров», — приводит пресс-служба слова министра лесного хозяйства региона Марата Шарафутдинова.

Этим планом в 2022 году предусмотрено привлечение 11,9 тысяч человек и 3300 единиц техники на борьбу с лесными пожарами, в том числе лесопожарных формирований — 1061 человек, 737 единиц техники, подразделений МЧС по региону — 2228 человек, 516 единиц техники, а также силы муниципальных учреждений и арендаторов лесных участков — 8701 человек и 2060 единиц техники.

Весной текущего года в Зианчуринском, Дуванском, Абзелиловском, Тирлянском и Уфимском лесничествах планируется проведение зональных учений по тушению лесных пожаров с участием сил и средств сельских поселений, подразделений ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 сентября 2021 года в республике всего зарегистрировали 449 лесных пожаров.