Москва, 3 марта 2022, 12:21 — REGNUM Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) стараются с пониманием подходить к позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия предостерегает западные страны от дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой.
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