Пермь, 3 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае пересмотрят расходы бюджета, которые не будут реализованы. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин минфину. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Goodfon.ru Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Планируется, что в дальнейшем расходы регионального бюджета будут перераспределены. Прежде всего, это касается затрат на ряд спортивных и публичных мероприятий, которые были перенесены из-за ситуации на территории Украины.

Спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих отметил, что необходимость корректировки бюджетных расходов продиктована новыми экономическими и политическими реалиями.

«Непростое решение, которое принял наш президент, обязывает нас быть сильными. Не поддаваться провокациям и конфликтам, сохранять гражданский мир внутри страны. Все действия краевых властей сегодня должны быть направлены на сдерживание экономических и социальных последствий введённых санкций. Нужно взвешенно и грамотно подходить к принятию каждого решения, затрагивающего интересы отраслей экономики и простых граждан», — сказал он.

Он подчеркнул, что местные власти сейчас должны работать над тем, чтобы полностью обеспечить выполнение всех обязательств власти в социальной сфере. Дети должны ходить в детские сады и школы, студенты — в колледжи и вузы, в полной мере должны оказываться медицинские услуги, бесперебойно должен работать транспорт, торговля, банки, сфера услуг.