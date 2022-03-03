Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное число госпитализированных ковид-больных и вновь заразившихся коронавирусом. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 3 марта, с начала пандемии в регионе официально выявлено 173 907 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2 марта — 1701. Количество вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 выросло за последние сутки на 206.

В то же время в Ульяновской области сократилось количество вновь госпитализированных в ковидные стационары со 142-х (1 марта) до 129 (2 марта).

Напомним, что за последнюю неделя (на 2 марта) в Ульяновской области зарегистрировано 118 случаев заражения штаммом «Омикрон». В управлении Роспотребнадзора отмечали, что «все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 888 969 лабораторных исследований на коронавирус.

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