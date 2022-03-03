Ереван, 3 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении во втором туре избрали Ваагна Хачатряна новым президентом республики в ходе заседания 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Сообщается, что за его назначение проголосовал 71 депутат. Это была фракция правящей партии «Гражданский договор» в полном составе. Для того чтобы избрать президента, во втором туре требовалось 65 голосов.

Для избрания в первом туре нужно было набрать 81 голос, чего не получилось. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» отказались и выдвигать своего кандидата, и участвовать в голосовании.

Если бы президента не избрали во втором туре, то для этого предусмотрен третий, где достаточно простого большинства голосов.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян 23 января объявил, что уходит в отставку. В партии «Гражданский договор» выдвинули кандидатом на пост главы республики Хачатряна, который до этого был министром высокотехнологичной промышленности.