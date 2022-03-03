Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 12:17 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы «Народной партии». Соответствующее заявление он сделал в ходе мероприятия в Сантьяго-де-Компостела, пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо PP Comunidad de Madrid

По словам Фейхоо, он чувствует, что готов «победить Санчеса» и дать Испании надёжное правительство, которого, по его мнению, страна заслуживает и в котором нуждается.

Он отметил, что Испания «живет в предельной ситуации», а правительство показало, что не знает, как с ней справиться, поэтому он чувствует «моральное обязательство» поставить себя на службу своей партии и своей стране.