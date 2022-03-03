Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Зона отдыха появится в 2022 году возле Витебского вокзала в центре Санкт-Петербурга. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Http://visual.rzd.ru Витебский вокзал Санкт-Петербурга

Такая зона появится за зданием вокзала, справа от железной дороги, вдоль улицы Введенский канал. Строительство рекреационной зоны пройдёт в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Раньше здесь находились несанкционированные временные постройки, которые мы убрали в 2021 году. Теперь здесь появится зона отдыха. Очень важно, что проект благоустройства разработан с учетом пожеланий петербуржцев», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В планировке предусматривается три сектора: центральная аллея, входное пространство и непосредственно сама зона отдыха. Для облагораживания территории и формирования нового «зелёного» места Петербурга разобьют газоны, посадят деревья и другие зелёные насаждения. Стоит отметить, что также появится цветник с многолетними растениями.

Элементом, который будет привлекать внимание посетителей, станет арт-объект, который представляет собой 11 циферблатов разных часовых поясов страны. Также зону отдыха украсят оригинальные скамейки с элементами железнодорожной тематики.

Напомним, в Петербурге в рамках ранее упомянутых проектов в 2022 году планируют благоустроить ещё более 40 объектов. К ним относятся парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора и другие.