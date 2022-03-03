Новосибирск, 3 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» в рамках учений вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Function.mil.ru Ракетный полк ПГРК «Ярс» вышел на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области

«Стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов на полевых позициях, их инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к учению привлечено более тысячи военнослужащих и задействовано около 100 единиц техники.