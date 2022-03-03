Джакарта, , 12:14 — REGNUM США выразили благодарность Индонезии за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, сообщает Rakyat Merdeka.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман провела телефонный разговор с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Ранее Генассамблея ООН провела голосование по резолюции по Украине. Эту резолюцию поддержал 141 из 193 членов ООН. Пять стран, включая Россию, Сирию и Белоруссию, проголосовали против.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1117 заключенных-индуистов получили помилование по случаю празднования дня Ньепи или «Дня тишины».

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