Красноярск, 3 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 1570 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5362 человека. Госпитализация потребовалась 304 пациентам (2 марта — 372), сообщили ИА REGNUM 3 марта в федеральном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Красноярском крае выявили 344 528 носителей коронавируса, выздоровели 274 694 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в регионе коронавирус выявили у 2111 человек, победили инфекцию 5232 человека.