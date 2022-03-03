Москва, 3 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Множество абсурдных заявлений, в том числе о возможном исключении России из Совета безопасности ООН, звучат в настоящее время. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Mid.ru Мария Захарова

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Отвечая на вопрос о перспективе исключения России из Совбеза ООН, она подчеркнула, что сейчас со стороны западных стран будет нарастать количество абсурдных обращений, заявлений и запугиваний. По словам дипломата, образовательный уровень уже не даёт авторам таких заявлений понять, возможно ли то, о чём они говорят.

«Если мы с вами начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим», — сказала Захарова.

Она добавила, что в странах Запада давно отказались от любого следования правовым курсам, право не используется там в качестве базы для действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия нарушила международное право, начав военную спецоперацию на Украине. Трасс призвала изолировать Россию на международной арене.

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