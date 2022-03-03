Москва, 3 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Кризис в отношениях России и Соединённых Штатов — это прямое следствие курса Вашингтона. Об этом сегодня, 3 марта, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РБК.

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По его словам, все события, которые происходят в настоящее время в отношениях России и США, — это прямое следствие безответственного курса Вашингтон.

«Вашингтон годами, если не сказать десятилетиями, разрушал отношения двух стран», — подчеркнул Рябков.

При этом дипломат отметил, что отношения можно начать исправлять, однако для этого необходима политическая воля с Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не боится никаких других стран мира, заявлял ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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