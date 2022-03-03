Москва, , 12:10 — REGNUM Банку России следует приложить все усилия, чтобы обеспечить безукоризненную финансовую дисциплину российских должников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Следует порекомендовать Центральному банку РФ приложить все усилия, чтобы обеспечить безукоризненную финансовую дисциплину российских должников и показать всему миру, что РФ является надежным заемщиком и, как Ланнистеры (могущественное дворянское семейство из сериала «Игра престолов» — прим. ИА REGNUM), всегда платит свои долги, — сказал Дорофеев. — Это станет показательным примером безупречной платежеспособности России для внешнего мира даже в невыносимо тяжелых условиях, которые были созданы искусственно в обход всех существующих норм международного права, нарушающих фундаментальное право собственности России в рамках международных отношений. Так, мы покажем иностранным инвесторам, что каждый из них может быть уверен в платежеспособности Российской Федерации и инвестировать в российскую экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что меры, принятые властями РФ помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля.

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