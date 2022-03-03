Ташкент, 3 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Узбекистане ожидается усиление ветра, в том числе с пыльным поземком. Об этом 3 марта сообщает Подробно. уз со ссылкой на сообщение Узгидромета.

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«4−6 марта на территорию Узбекистана ожидается вынос теплого воздуха с Туркмении с последующим вторжением влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа», — говорится в сообщении.

Ветер в стране усилится до 18−23 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областей порывы ветра могут достигать 25−30 м/с.

«5−6 марта по территории республики ожидаются дожди. По предгорным и горным районам пройдут осадки — дождь и снег, местами сильные», — говорится в сообщении.