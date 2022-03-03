Тюмень, , 12:10 — REGNUM Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Излишки экспортирует и продает за пределами региона, сообщает директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Продукты shopping bag

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Более того, валовое производство молока в сельхозпредприятиях в прошлом году увеличилось на 2,2%. Расширился ассортимент, вырос объём выпуска масла, сыров. Несмотря на засуху прошлого года, удалось обеспечить валовой сбор картофеля на уровне 2020 года. Обеспеченность только по этому продукту составляет 267%», — цитирует Чейметова информационный центр правительства Тюменской области.

Отмечается, что в 2021 году в регионе увеличено производство мяса на 29%. В том числе, за счёт открытия нового предприятия по производству мяса бройлера, которое за год произвело 38 тысяч тонн продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заявила, что все объекты торговли в Тюменской области работают в штатном режиме, логистические цепочки не изменены, увеличения спроса на продовольствие нет. Нет изменений и стоимости в продовольственном сегменте товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменцы массово скупают электронику, спрос на продовольствие прежний