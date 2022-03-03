Улан-Удэ, , 12:09 — REGNUM На уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбаловой организована информационная атака. Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова Страница Юлии Жамбаловой в «Фейсбуке»

«Утро 2 марта для меня началось очень рано… С 5 утра начали поступать телефонные звонки (определяются как звонки из Украины, Чехии, Польши), поступают смс, а также пошла информационная атака в мессенджерах», — отметила она.

По её словам, незнакомые люди отправляют ей фото, видео с угрозами и оскорблениями в адрес российских военнослужащих и российского народа. Многие сообщения, как уточняет омбудсмен, пишутся на украинском языке.

В связи с этим Юлия Жамбалова призвала жителей не поддаваться на провокации, не реагировать на сообщения в соцсетях и не доверять фейковой информации антироссийской направленности.

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