Новосибирск, 3 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области ведёт еженедельный мониторинг стоимость основных продуктов питания, которые направляются в торговые сети. Он осуществляется и с сельскохозяйственными, и с перерабатывающими предприятиями. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

(сс) CWitte Продукты

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«В настоящее время ситуация с отпускными ценами наших сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий стабильна. Если взять зерновую группу, зерно, продукты его переработки, то цены там не изменялись с ноября 2021 года, — прокомментировал он. — Также особое внимание сегодня уделяется ценообразованию на продукцию птицеводства».

Он подчеркнул, что стабильной остаются цены на хлеб, продукцию птицеводства, овощи, мясо и молочные продукты.