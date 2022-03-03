Ярославль, , 12:04 — REGNUM В Ярославской области для обеспечения социально-экономической стабильности региона в условиях санкций, создан антикризисный штаб. Об этом сообщил врио губернатора области Михаил Евраев.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Сейчас важно выполнить все социальные обязательства перед людьми, сохранить выплату заработной платы. Для бизнеса актуальны проблемы с получением кредитов и размерами процентных ставок. Эти вопросы будем решать вместе с федеральными коллегами. Диалог с промышленниками налажен. Ярославская область не сворачивает ни одно производство, ни один из реализуемых проектов. Все, что мы запланировали для развития региона, продолжим», — заявил глава региона.

Сейчас власти, совместно с бизнесом и промышленниками, работают над комплексом мер поддержки региона в условиях санкций.