Пермь, , 12:04 — REGNUM Пермские депутаты предлагают внести поправки в федеральный закон «Об оружии». Речь идет о повышении возраста, при достижении которого можно приобретать оружие. Об этом сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

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Сегодня получить лицензию на приобретение охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны сейчас можно получить по достижении возраста 18 лет. В законопроекте говорится о 30 годах. В случае принятия поправки изменения начнут действовать уже с 1 июня 2022 года.

Причиной законодательной инициативы стала трагедия в Пермском государственном университете. Напомним, 20 сентября 2021 года на территории вуза вооруженный студент расстреливал людей. Погибли шесть человек, десятки были ранены и травмированы.

Планируется, что на ближайшем мартовском заседании краевые депутаты рассмотрят проект постановления о направлении данной инициативы в федеральный парламент.

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