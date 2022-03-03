Владикавказ, 3 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлен факт незаконной торговли лекарственными средствами. В нем уличили местную предпринимательницу. Женщину подозревают в незаконном получении прибыли на сумму 68 млн рублей. В отношении 53-летней бизнесвумен возбуждено четыре уголовных дела, сообщили 3 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

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В ходе проверки установлено, что предпринимательница получила лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами, однако она не стала останавливаться только на таком виде деятельности и стала продавать лекарства оптом госучреждениям.

«Пренебрегая требованиям законодательства, директор коммерческой организации заключила договоры и контракты на оптовую реализацию и поставку лекарственных средств государственным бюджетным медицинским учреждениям РСО — Алания. В результате противоправных действий предпринимательнице удалось извлечь прибыль на сумму более 68 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.