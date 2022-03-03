Екатеринбург, 3 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полицейские задержали двух закладчиков наркотиков. Ими оказались безработные местные жители 21 и 22 лет, сообщили в городском УМВД.

ru.torange.biz Наркомания

Молодые люди 28 февраля находились в салоне иномарки, когда заметили сотрудников полиции. Поведение свердловчан показалось правоохранителям странным. Мужчины заметно нервничали. В результате досмотра у них обнаружили более 40 граммов наркотического вещества. Обыск провели и по месту жительства молодых людей. Там полицейские нашли пакеты для фасовки и восемь свертков с наркотиком. Кроме того, один из свердловчан сообщил правоохранителям координаты тайников, в которых обнаружили еще более 100 граммов наркотического вещества.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. В ближайшее время им изберут меру пресечения.