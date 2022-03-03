Южно-Сахалинск, , 12:00 — REGNUM Провести спецоперацию в Донбассе надо было давно, так как нельзя допускать создание у границ России государства, которое основано на нацизме, ненависти ко всему русскому, русофобии, человеконенавистничестве, уверен руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» на Сахалине, офицер запаса Андрей Фугенфиров.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всё это напоминает Югославию в девяностых годах, тот же сценарий и здесь. Старшее поколение помнит, как это происходило. Признание Луганска и Донецка — необходимый шаг и вынужденный. Прежде всего для спасения людей. Украина не стесняется наносить удары по объектам жизнеобеспечения, но и по жилым кварталам и школам. Наши солдаты сейчас на передовой. Они защищают нашу страну от неонацизма!», — сказал офицер запаса на видео, которое выложили в телеграм-канале правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Донецка Олег Иващенко переехал в Якутию несколько лет назад после того, как покинул родной город из-за бомбёжек. В республике он нашёл работу, обзавёлся жильём и не теряет надежды, что те, кто поддерживает жёсткую политику Украины, со временем поймут, кто на самом деле прав.