Красногорск, 3 марта 2022, 12:00 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 7 240 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 3 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 856 475 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 943 135.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 3 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 24 человека.
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