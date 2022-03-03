Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге за февраль комплексы фотовидеофиксации зафиксировали порядка 440 тыс. нарушений ПДД, большая часть из них — превышение скоростного режима. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Камеры на дорогах

«За безопасностью на дорогах города следят более 600 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 120 — это специальные мобильные комплексы, установленные в городских автобусах и троллейбусах, которые фиксируют выезд на выделенные полосы», — отметили в комитете.

Из 96% из зафиксированных нарушений — превышение скорости, еще 4% — проезд на запрещающий сигнал светофора.

Отметим, что в 2021 году комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали почти 7,5 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД). Это как минимум в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Более 99% случаев составили нарушения скоростного режима.

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