Лондон, 3 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Тысяча кубометров газа стоит на биржевых торгах в Европе почти $2280, это рекордное значение. Таковы данные лондонской биржи ICE на 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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Цена на газ в Европе обновляет исторический максимум второй день подряд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до отметки в $2279 за 1 тыс. кубометров. Это соответствует 198,56 евро за МВт⋅ч, учитывая текущий обменный курс евро к доллару.

В целом стоимость газа с начала торгов растет на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цена на газ в Европе стала рекордной — $2226 за 1 тыс. кубометров. Прежний рекорд был зафиксирован в конце декабря 2021 года.

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