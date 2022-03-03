Красноярск, 3 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко 3 марта на пленарном заседании Красноярского экономического форума (КЭФ) «Сибирь: экономика будущего» заявила о том, что развитие Сибири станет одним из приоритетных направлений новой экономической политики государства. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Government.ru Виктория Абрамченко

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По словам Абрамченко, в сложившихся условиях и санкционных ограничениях власти формируют новую экономическую политику. Сибирь может стать одной из приоритетных территорий благодаря своим конкурентным преимуществам. В их числе — высокий ресурсный и промышленный потенциал, сосредоточение важнейших научно-исследовательских центров, собственные источники генерации доступной электроэнергии.

«В Правительстве ведётся масштабная работа по подготовке новой стратегии развития Сибири. Мы не остановим этот проект», — отметила вице-премьер.

Она добавила, что сейчас необходимо реализовать имеющийся потенциал и создать условия для сохранения населения, привлечения новых специалистов.

«Наша общая задача — использовать все вызовы во благо нашей страны и наших граждан. Быстро переориентировать нашу промышленность на занятие новых ниш и новых рынков, создать чёткий задел развития будущего. Я уверена, что Сибирь станет новым флагманом развития экономики России», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство предлагает создать в Сибири восемь индустриальных кластеров: лес, переработка алюминия, цветные и редкоземельные металлы, нефть и газ, драгоценные металлы, уголь, сельское хозяйство, туризм.

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