Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:58 — REGNUM В Свердловской области организовали проверку по факту аварии с участием автобуса. В нем находилась детская хоккейная команда. В результате ДТП ребенок получил перелом позвоночника. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Место ДТП

Nikatv.ru

Сотрудники Следственного комитета проверят насколько безопасной была перевозка детей в автобусе. Выясняются обстоятельства инцидента. Следователи опрашивают очевидцев, изучают документы по оказанию услуг перевозчиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта под Нижним Тагилом Свердловской области детская хоккейная команда попала в ДТП. Водитель автобуса отвлекся на тренера и допустил наезд на ограждение. Транспортное средство перевернулось. 14-летнего мальчика госпитализировали с переломом позвоночника.