Нижний Тагил, Свердловская область, 3 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Свердловской области организовали проверку по факту аварии с участием автобуса. В нем находилась детская хоккейная команда. В результате ДТП ребенок получил перелом позвоночника. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Nikatv.ru Место ДТП

Сотрудники Следственного комитета проверят насколько безопасной была перевозка детей в автобусе. Выясняются обстоятельства инцидента. Следователи опрашивают очевидцев, изучают документы по оказанию услуг перевозчиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта под Нижним Тагилом Свердловской области детская хоккейная команда попала в ДТП. Водитель автобуса отвлекся на тренера и допустил наезд на ограждение. Транспортное средство перевернулось. 14-летнего мальчика госпитализировали с переломом позвоночника.