Симферополь, , 11:58 — REGNUM В Республике Крым 93 пациента с заражением коронавирусом госпитализированы за минувшие сутки, данные утром 3 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 2 марта, сообщалось 118 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Крыму подтверждено 718 новых случаев заражения коронавирусом — это на шесть случаев меньше, чем было выявлено накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 1214 человек. Скончались ещё пять ковид-пациентов.

С начала пандемии в Крыму выявлено 163 317 случаев заражения коронавирусом, в больницы попали за всё время 56 054 человека, выздоровели — 151 439 пациентов. Жертвами инфекции в Крыму стали 4 909 человек.