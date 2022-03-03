Самара, 3 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 13 займов для предприятий Самарской области на общую сумму порядка 220 млн рублей предоставил за два года государственный фонд развития промышленности региона. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что займы были предоставлены на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 500 млн рублей.

В настоящий момент министерство промышленности и торговли региона оказывает всестороннюю консультационную поддержку промышленным предприятиям по вопросам получения льготного целевого займа как из областного фонда промышленности, так и из федерального.

«Займы по льготной ставке от 1% до 3% предоставляются по разным программам в размере до 500 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Тольятти благодаря займу регионального фонда промышленности намерены увеличить выпуск игрушек. Общий бюджет проекта составляет 18 млн рублей, 15 млн рублей из которых являются льготным займом фонда государственный фонд развития промышленности Самарской области.