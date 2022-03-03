Ташкент, 3 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Ташкенте проходит международная конференция высоко уровня «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

Dilshod Akbarov Ташкент

Модератором церемонии открытия мероприятия выступил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Конференция продолжит свою работу до 4 марта, в ней принимают участие высокопоставленные представители России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ООН, ОБСЕ и другие.