Москва, 3 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. После ликвидации «Эха Москвы» противники российской и русской самобытности, нашего независимого развития обозлятся ещё больше и будут пытаться нанести нашей стране ещё больший вред, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя решение совета директоров радиостанции.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов

Как сообщалось ранее, 2 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Москвы» за экстремизм и распространение ложной информации. Вещание было приостановлено. 3 марта совет директоров принял решение ликвидировать радиостанцию.

« Конечно, очень хорошо, что этот рассадник русофобии прекратил своё вещание. Радиостанция делала вредную для России работу в интересах Запада. Некоторые вкрапления здравомыслия, которые появлялись в эфире «Эха» для демонстрации «объективности», не уравновешивали общий вредоносный вектор.

В то же время есть и малая доля сожаления: вещание «Эха», которое, на самом деле было «Эхом Запада», было самым доступным и простым способом понять, каковы актуальные планы США и их союзников в части, касающейся России. Послушаешь, бывало, «Эхо», и сразу понимаешь, какие указания по информационно-пропагандистской работе в данный конкретный момент Запад дал своей «пятой колонне» в России. И какие настроения в самой этой «пятой колонне». Но ничего, адаптируемся, разберёмся.