Кострома, , 11:59 — REGNUM Учёный совет крупнейшего вуза Костромской области — Костромского государственного университета подготовил обращение к коллективу педагогов и студентов из-за ситуации по Украине. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской государственный университет

Обращение касается высказываний о специальной операции России на территории государства, защиты иностранных студентов и психологической помощи учащимся. Университет «гарантирует» защиту прав и интересов студентов из зарубежных стран, обещает оказывать психологическую помощью и «иную поддержку» обучающимся и призывает работников воздерживаться от агрессии.

«Мы признаем право каждого преподавателя, работника и студента иметь собственную позицию в отношении происходящих событий, но настоятельно требуем при ее высказывании или публикации выступать исключительно от себя лично. Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут разрушить социальные связи, дружеские и деловые отношения. При этом мы готовы обеспечить конструктивный диалог и дискуссии с любыми группами и сообществами студентов и работников КГУ. Эскалация информационного воздействия, зачастую деструктивного затрагивает, в первую очередь, молодое поколение — наших студентов. В связи с этим, мы считаем необходимым оказывать качественную психологическую помощь и иную поддержку обучающимся, переживающим стресс и психологическое давление», — говорится в обращении.

Как ранее писало ИА REGNUM, в Костромскую область уже прибыли первые беженцы из Луганской народной республики. Две семьи с детьми разместились у родственников и друзей в городе Буе. По предварительным данным регион планирует принять до 500 жителей ЛНР и ДНР.

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