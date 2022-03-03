Кострома, 3 марта 2022, 11:59 — REGNUM Учёный совет крупнейшего вуза Костромской области — Костромского государственного университета подготовил обращение к коллективу педагогов и студентов из-за ситуации по Украине. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обращение касается высказываний о специальной операции России на территории государства, защиты иностранных студентов и психологической помощи учащимся. Университет «гарантирует» защиту прав и интересов студентов из зарубежных стран, обещает оказывать психологическую помощью и «иную поддержку» обучающимся и призывает работников воздерживаться от агрессии.
Как ранее писало ИА REGNUM, в Костромскую область уже прибыли первые беженцы из Луганской народной республики. Две семьи с детьми разместились у родственников и друзей в городе Буе. По предварительным данным регион планирует принять до 500 жителей ЛНР и ДНР.
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