Новосибирск, , 11:54 — REGNUM В Новосибирске начали подготовку к паводку: в городе уже очистили около 7 тысяч придомовых территорий. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«В Новосибирске 175 придомовых территорий подвержены подтоплению — это низины и поймы малых рек, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — Перед управляющими компаниями и районными администрациями стоит задача очистить от снега эти участки, а также территории, расположенные выше. Важно не только почистить дороги и тротуары, но и вывезти этот снег».

Он подчеркнул, что сил и средств хватает.