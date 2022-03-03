Москва, 3 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Меры, принятые властями РФ помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Правительство и Банк России приняли своевременные «симметричные» защитные меры и ввели трансграничный контроль движения капитала, ограничив возможность вывода валюты для нерезидентов из недружественных стран. Эти меры помогут ограничить отток валюты из страны и затормозить девальвацию рубля, что в свою очередь позволит сократить валютные риски для российских корпораций, — сказал Дорофеев. — Однако мы все же не исключаем возможности корпоративных дефолтов по внешнему долгу из-за сложившейся изоляции России и массового разрыва отношений иностранных компаний с российским бизнесом. Это негативно скажется на их деловой активности и финансовой устойчивости уже к середине 2022 года».

По словам Дорофеева, формальных дефолтов вполне можно избежать, поскольку часть резервов в стране действительно пока остается в наличии и может быть задействована.

«Механизмы для этого уже прорабатываются, — сказал экономист. — Правительство и российские корпоративные эмитенты могут соблюдать формальные требования по обслуживанию внешних долгов и добросовестно выплачивать эти средства. Однако вывести эти средства из России у нерезидентов не получится до отмены взаимных санкций и до момента встречной разблокировки. Все, что смогут с ними сделать нерезиденты внутри страны, — это реинвестировать эти финансовые ресурсы в какие-либо финансовые инструменты для получения какой-либо доходности. Также, если это будет возможным, нерезиденты смогут потратить их на покупку товаров и услуг на территории России, то есть вложат их в российскую экономику».

И то и другое, как подчеркнул Дорофеев, положительно скажется на развитии экономики и позволит в перспективе решить текущие проблемы на более приемлемых для всех сторон условиях.

«Таким образом, мы не ожидаем парада дефолтов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте.