Благовещенск, 3 марта 2022, 11:55 — REGNUM За ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальная структура. Заседания антикризисного штаба будут проходить еженедельно, сообщили в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
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Главной задачей он назвал создание плана мероприятий, которые помогут свести к минимуму последствия санкций для экономики. Целями глава Приамурья ставит сохранение рабочих мест, поддержку рынка труда, малого бизнеса и предприятий, строительной отрасли и сельского хозяйства, экспортёров и инвесторов.
Как сообщало ИА REGNUM, у поставщиков продуктов питания в Якутию возникли проблемы с отгрузками. При этом склады на отдалённых территориях региона необходимо заполнить до закрытия ледовых переправ. В правительстве региона обещали не допустить нехватки продуктов питания и сдержать рост цен на социально значимые товары.