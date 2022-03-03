Благовещенск, 3 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальная структура. Заседания антикризисного штаба будут проходить еженедельно, сообщили в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

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Главной задачей он назвал создание плана мероприятий, которые помогут свести к минимуму последствия санкций для экономики. Целями глава Приамурья ставит сохранение рабочих мест, поддержку рынка труда, малого бизнеса и предприятий, строительной отрасли и сельского хозяйства, экспортёров и инвесторов.

«Фактически это станет нашей «дорожной» картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Мы сможем вести постоянный мониторинг ситуации в области и принимать оперативные действия для развития экономики региона. Первое заседание проведу завтра (4 марта)», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, у поставщиков продуктов питания в Якутию возникли проблемы с отгрузками. При этом склады на отдалённых территориях региона необходимо заполнить до закрытия ледовых переправ. В правительстве региона обещали не допустить нехватки продуктов питания и сдержать рост цен на социально значимые товары.