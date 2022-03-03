Лима, 3 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Конгресс Перу 2 марта приступил к рассмотрению вотума недоверия министру здравоохранения Эрнан Кондори Мачадо. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Вакцинация в Перу

Глава минздрава обвиняется в совершении ряда неправомерных должностных действий, коррупции, а также неэтической практике. Консультативная группа министерства здравоохранения также указала, что министр не в состоянии «самостоятельно и последовательно выполнять свои обязанности».

Тем не менее, 1 марта Мачадо заявил, что не намеревается подавать в отставку, несмотря на то, что медицинские союзы и гражданские организации требуют его ухода из минздрава: «Я буду работать до последней минуты, пока мне это позволяет президент. Он пригласил меня, чтобы служить людям — и я буду это делать до конца. Меня поддерживает народ и президент».