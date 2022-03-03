Вашингтон, 3 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Американская актриса Хелен Миррен прокомментировала слухи о съёмках фильма о ситуации на Украине. Об этом 3 марта пишет TMZ.

Скриншот видео на YouTube Хелен Миррен

Как отмечает СМИ, Миррен считает, что пользователи Сети торопятся с выводами о производстве картины. «Культура всегда реагирует на то, что происходит в мире. Но мы пока точно не знаем конец этой истории», — говорит актриса.

Ранее актёр Шон Пенн прибыл на территорию Украины для съёмок документального фильма о начале проведения военной спецоперации России, однако покинул страну спустя несколько дней. Пользователи Сети начали активно обсуждать эту новость — многие решили, что в качестве актёра на роль президента Украины Владимира Зеленского подойдёт Джереми Реннер.