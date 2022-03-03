Джакарта, 3 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В общей сложности 1117 заключенных-индуистов получили помилование по случаю празднования дня Ньепи или «Дня тишины», сообщает Kompas.

Pixabay.com В тюрьме

Из 1117 заключенных четыре человека получили полное помилование, а остальным сократили срок заключения.

По данным министерства юстиции и прав человека, в Индонезии насчитывается 271 250 заключенных, в том числе 44 760 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии хотят отложить всеобщие выборы 2024 года из-за пандемии коронавируса.