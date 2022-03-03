Кабул, 3 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Согласно официальной статистике, за последние шесть месяцев в Афганистан вернулись более 550 000 афганских беженцев из Ирана, Пакистана и других стран. Об этом заявил заместитель министра по делам беженцев правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Арсалах Хорути.

Afghanistan Matters Афганистан

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», он уточнил, что общее количество афганских беженцев в Иране, Пакистане и других странах составляет около 7 миллионов человек, добавив, что прилагаются усилия по решению проблем афганских беженцев в принимающих странах, а также по обеспечению условий для их возвращения в страну.

Однако заместитель министра не уточнил, сколько из этих беженцев вернулось в Афганистан добровольно и сколько было депортировано.

Хороти сообщил, что общее число внутренне перемещённых лиц составляет около 3 миллионов человек, добавив, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 250 тысяч из них вернулось к местам постоянного проживания.

Официальные лица министерства по делам беженцев правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили в октябре 2021 года, что начался процесс репатриации внутренне перемещённых лиц, прибывших в Кабул из других районов в связи с конфликтом.