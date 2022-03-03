Новосибирск, 3 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области на коротком номере 122 заработала линия помощи для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщило региональное правительство.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Власти уточнили, что операторы консультируют по получению выплат, постановке на учёт, оформлению необходимых документов, оказанию медицинской помощи, а также передают информацию в соответствующие службы для адресной отработки.

Отмечается, что также граждане могут обратиться по телефону «горячей линии» министерства труда и социального развития региона: 8−800−100−00−82.