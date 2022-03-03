Брянск, 3 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен в торговых точках на социально значимые продукты питания поручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Власти намерены не допустить спекулятивного роста, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM В магазине

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Руководитель области провёл совещание по формированию цен на сельскохозяйственную продукцию. По данным сельхозпроизводителей и руководителей предприятий переработки, пока оснований для повышения цен нет.

«Жители видят только конечную цену, сформированную торговой сетью, тогда как она изначально ниже и включает в себя ряд составляющих: нужно вырастить зерно, перемолоть муку, это труд людей, техника, электроэнергия, вода, газ, а в торговых сетях в итоге такая цена! В регионе сельхозпродукция имеется в достаточном количестве, но цена для простых потребителей формируется крупными торговыми сетями», — отметил губернатор.

Чтобы не допустить спекулятивного роста стоимости товаров, который отразится на жителях области, заместителю губернатора Борису Грибанову поручено создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен. В него войдут представители прокуратуры, управлений Федеральной антимонопольной службы и потребительского рынка региона.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые торговые сети заявили о готовности минимизировать наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%.