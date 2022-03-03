Брянские власти создадут штаб по контролю и мониторингу цен
Брянск, 3 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен в торговых точках на социально значимые продукты питания поручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Власти намерены не допустить спекулятивного роста, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе правительства региона.
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Руководитель области провёл совещание по формированию цен на сельскохозяйственную продукцию. По данным сельхозпроизводителей и руководителей предприятий переработки, пока оснований для повышения цен нет.
Чтобы не допустить спекулятивного роста стоимости товаров, который отразится на жителях области, заместителю губернатора Борису Грибанову поручено создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен. В него войдут представители прокуратуры, управлений Федеральной антимонопольной службы и потребительского рынка региона.
Как сообщало ИА REGNUM, некоторые торговые сети заявили о готовности минимизировать наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%.